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Мануэл Фернандеш может перейти в "Милан"

Хавбек московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш может перейти в "Милан".

По информации TuttomercatoWEB, итальянский клуб рассматривает возможность приобретения Фернандеша. Ожидается, что предложение о трансфере будет направлено в "Локомотив" в ближайшие недели. Напомним, соглашение португальского полузащитника с "железнодорожниками" рассчитано до 30 июня 2019 года.

Фернандеш выступает в составе "Локомотива" с 2014 года. В нынешнем сезоне РПЛ португалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах.
Теги: Милан Локомотив Фернандеш
Сегодня, 13:16
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#3  СуперШтангист   (Сегодня, 14:34)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: hel
Если уйдет, то это ослабление Локо!

До дрезины никому дела нет, а Фернандеш обязан закончить карьеру в легендарном клубе а не в каком-то сгнившем депо.
Купят ещё какого-нибудь сбитого лётчика, типа Смолова или Хеведеса, например.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 14:34)
  • -6
  •  (6)

МАнуэл переходи в Спартак., не пожалеешь..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 14:23)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Если уйдет, то это ослабление Локо!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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