Леонид Слуцкий хочет, чтобы "Витесс" арендовал Джано у "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе может продолжить карьеру в "Витессе", сообщает De Gelderlander.Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий хочет, чтобы голландский клуб арендовал грузинского футболиста.Ожидается, что на этой неделе Слуцкий обсудит возможность такой сделки с техническим директором "Витесса" Марком ван Хинтумом.