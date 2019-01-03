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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Леонид Слуцкий хочет, чтобы "Витесс" арендовал Джано у "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе может продолжить карьеру в "Витессе", сообщает De Gelderlander.
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий хочет, чтобы голландский клуб арендовал грузинского футболиста.
Ожидается, что на этой неделе Слуцкий обсудит возможность такой сделки с техническим директором "Витесса" Марком ван Хинтумом.
"Спорт24"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий хочет, чтобы голландский клуб арендовал грузинского футболиста.
Ожидается, что на этой неделе Слуцкий обсудит возможность такой сделки с техническим директором "Витесса" Марком ван Хинтумом.
"Спорт24"
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