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Леонид Слуцкий хочет, чтобы "Витесс" арендовал Джано у "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе может продолжить карьеру в "Витессе", сообщает De Gelderlander.

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий хочет, чтобы голландский клуб арендовал грузинского футболиста.

Ожидается, что на этой неделе Слуцкий обсудит возможность такой сделки с техническим директором "Витесса" Марком ван Хинтумом.

"Спорт24"
Теги: Слуцкий Витесс Спартак Ананидзе
Сегодня, 17:43
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#5  Волжанин   (Сегодня, 20:08)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Это Слуцкий зря.

Утка это, Слуцкий об этом не знает и знать не хочет.

Цитата: Городовой
Но из футбола уходить не хочет,где еще такие деньги на халяву получишь?

Только в пищевике.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 20:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Это Слуцкий зря.Опять ветер дунет и ногу поломает об газон до конца аренды.Все по стандарту.Но из футбола уходить не хочет,где еще такие деньги на халяву получишь?Даже играть не надо,знай пятки больные лечи по полсезона,а остальное время форму набирай в перерывах между другими больничными.Не жизнь,а сказка.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 19:50)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
так Джано или Жано?)


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  Ниндзя   (Сегодня, 19:27)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Будет ананидзе на щелобанах от Березуцких летать, мячики подносить confounded
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 18:26)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Джано в Ростове очень хорошо смотрелся , будучи в аренде. Удачи игроку .
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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