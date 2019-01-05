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Александр Шикунов: "Крыльям" нужен Жано, но он хочет играть в Европе

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал, Жано Ананидзе заинтересован в переходе в голландский "Витесс".

"Крылья" хотели Джано, но на сегодняшний день его предпочтение – это "Витесс". Мы не препятствуем. Понимаем ситуацию, человек хочет играть в Европе. Если что-то не получится, мы с удовольствием его возьмем, он нам нужен", – сказал Шикунов.

Ранее сообщалось, что Жано может перейти в "Витесс" на правах аренды до конца сезона.

Sport24
Теги: Крылья Советов Шикунов Ананидзе
Сегодня, 15:44
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