Александр Шикунов: "Крыльям" нужен Жано, но он хочет играть в Европе

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал, Жано Ананидзе заинтересован в переходе в голландский "Витесс"."Крылья" хотели Джано, но на сегодняшний день его предпочтение – это "Витесс". Мы не препятствуем. Понимаем ситуацию, человек хочет играть в Европе. Если что-то не получится, мы с удовольствием его возьмем, он нам нужен", – сказал Шикунов.Ранее сообщалось, что Жано может перейти в "Витесс" на правах аренды до конца сезона.