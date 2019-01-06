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Представитель Ананидзе: аренда в "Витесс"? Пока без комментариев

Теймураз Лепсая, представитель полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, не стал комментировать информацию о том, что в ближайшее время хавбек на правах аренды перейдет в "Витесс".

"Давайте пока без комментариев оставим эту ситуацию. Думаю, в ближайшие дни все станет понятно. Пока мы ничего не комментируем", - сказал Лепсая.

"СЭ"
Теги: Ананидзе Витесс Спартак
Сегодня, 01:12
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