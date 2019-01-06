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Андрей Воронин: надеюсь, карьера Самедова не закончилась

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин выразил мнение о том, что теперь должен делать полузащитник Александр Самедов.

Ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с ним.

"У Саши хорошая карьера. Надеюсь, она не закончилась сегодня. Но тут такой момент. Чего хочет сам Самедов?. Если у него есть желание и мотивация после всего, что сейчас случилось, продолжать играть – это одно дело. Каждому свое. Например, продолжать в команде без задачи, где пять месяцев не платят зарплату... Не думаю, что ему это надо," – отметил Воронин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Воронин Самедов Динамо Спартак
Сегодня, 15:37
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