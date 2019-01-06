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Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Делом Кокорина и Мамаева был шокирован. Ощущение безнаказанности какое-то… Нет, мы тоже отдыхали. Но наше советское воспитание в таких ситуациях все время зажигало лампочку: молодой человек, могут быть последствия! Как бы ты высоко ни взлетал, как бы много денег ни заработал, нужно оставаться человеком. Так нас воспитывали. И даже если мы нарушали режим, хамства и агрессии себе не позволяли.

Должно быть уважение к человеку и к личности. А тут оно отсутствует… Грустная тема. С гораздо большим удовольствием я бы обсуждал игру Кокорина, а не то, что он натворил. И мои оценки тут явно ни на что не повлияют. На решение суда тем более", - цитирует Филимонова "Спорт-Экспресс".
Теги: Филимонов Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:04
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#6  utekay  Россия (Сегодня, 21:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
+много


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:19)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: нико
Молодец Филимонов,хорошо сказал.Старая школа.

Согласен, один из немногих кто не понтуется и не пиарится на Кокорине и Мамаеве. worried Есть такое мнение,что если бы не было истории с шампанским в Монте-Карло, то всю эту историю давно замяли бы-будь там хоть пак,хоть шпак и даже собчак.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#4  нико  калуга (Сегодня, 20:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец Филимонов,хорошо сказал.Старая школа.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 20:49)
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casabl,
Розги вместо отсидки пользительнее были бы.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 20:21)
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online

Кто-то написал на сайте, через полгода всё забудут и по новой.
В таком возрасте не переделаешься, если так обделались...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 20:09)
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online

уважуха к личностям есть: вменяемые им статейки расстрела, шпицрутенов не предполагают.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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