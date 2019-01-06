Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (6)
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (6)
18:03
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
16:34
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего (1)
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего (1)
15:20
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
00:36
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Вчера, 23:44
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (12)
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (12)
Вчера, 23:35
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Вчера, 23:33
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все (4)
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все (4)
Вчера, 23:11
"Динамо" ведет переговоры с Поповым (7)
"Динамо" ведет переговоры с Поповым (7)
Вчера, 22:31
Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах (1)
Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах (1)
Вчера, 22:00
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем (2)
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем (2)
Вчера, 21:40
Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"
Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"
Вчера, 21:21
"Анжи" объявил об уходе Новосельцева
"Анжи" объявил об уходе Новосельцева
Вчера, 21:04
"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии (1)
"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии (1)
Вчера, 20:53
Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым (25)
Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым (25)
Вчера, 20:26
"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"
"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"Делом Кокорина и Мамаева был шокирован. Ощущение безнаказанности какое-то… Нет, мы тоже отдыхали. Но наше советское воспитание в таких ситуациях все время зажигало лампочку: молодой человек, могут быть последствия! Как бы ты высоко ни взлетал, как бы много денег ни заработал, нужно оставаться человеком. Так нас воспитывали. И даже если мы нарушали режим, хамства и агрессии себе не позволяли.
Должно быть уважение к человеку и к личности. А тут оно отсутствует… Грустная тема. С гораздо большим удовольствием я бы обсуждал игру Кокорина, а не то, что он натворил. И мои оценки тут явно ни на что не повлияют. На решение суда тем более", - цитирует Филимонова "Спорт-Экспресс".
"Делом Кокорина и Мамаева был шокирован. Ощущение безнаказанности какое-то… Нет, мы тоже отдыхали. Но наше советское воспитание в таких ситуациях все время зажигало лампочку: молодой человек, могут быть последствия! Как бы ты высоко ни взлетал, как бы много денег ни заработал, нужно оставаться человеком. Так нас воспитывали. И даже если мы нарушали режим, хамства и агрессии себе не позволяли.
Должно быть уважение к человеку и к личности. А тут оно отсутствует… Грустная тема. С гораздо большим удовольствием я бы обсуждал игру Кокорина, а не то, что он натворил. И мои оценки тут явно ни на что не повлияют. На решение суда тем более", - цитирует Филимонова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.