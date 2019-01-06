Андрей Воронин: не думаю, что по физическим тестам Самедов уступит молодым

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин отметил, что Александр Самедов еще мог бы принести пользу "Спартаку".Ранее красно-белые объявили о расторжении контракта с полузащитником.– Взяли Ташаева, которого я тоже знаю. Но у него пока в "Спартаке" не пошло. По-моему, ярко он себя еще там не проявил. А у Самедова есть опыт, он по идее может помочь "Спартаку" в любой момент, даже выйдя на замену. В Европе все по-другому. А в России – если тебе 34 года, значит, надо гвоздь вбивать и заканчивать. А как же опыт? Да и не думаю, что по физическим тестам Самедов особо проиграет сейчас молодым.