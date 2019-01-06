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Андрей Воронин: не думаю, что по физическим тестам Самедов уступит молодым

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин отметил, что Александр Самедов еще мог бы принести пользу "Спартаку".

Ранее красно-белые объявили о расторжении контракта с полузащитником.

– На его позиции остались теперь Ломовицкий, Ташаев, Педро Роша.

– Взяли Ташаева, которого я тоже знаю. Но у него пока в "Спартаке" не пошло. По-моему, ярко он себя еще там не проявил. А у Самедова есть опыт, он по идее может помочь "Спартаку" в любой момент, даже выйдя на замену. В Европе все по-другому. А в России – если тебе 34 года, значит, надо гвоздь вбивать и заканчивать. А как же опыт? Да и не думаю, что по физическим тестам Самедов особо проиграет сейчас молодым.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Воронин Самедов Спартак Динамо
Сегодня, 23:14
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 23:43)
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Болеет за:
«Динамо» М
а чего он так за самедова впрягается ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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