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Жена Мамаева не уверена, что Павла отпустят из СИЗО 8 февраля

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева выложила в инстаграме архивную фотографию с мужем.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". В октябре Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Недавно суд продлил арест футболистов до 8 февраля этого года.

- Вроде осталось совсем чуть-чуть, но время так тянется, – подписала фото Алана.

- А их точно отпустят? - спросил один из подписчиков Аланы.

- Не знаю уже… Страна чудес удивляла уже не раз, - ответила жена Мамаева.

Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 12:46
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#11  89094506097  КРАСНОДАР (Сегодня, 15:53)
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Болеет за:
«Краснодар»
СуперШтангист,
Обратись к психологу.. хотя нет, тебе пора к психиатру.

СуперШтангист,
Обратись к психологу.. хотя нет, тебе пора к психиатру.
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#10  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 15:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Как-же надоела уже эта страшная хачиха!! persevere


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#9  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:44)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Вчера валялись с ней в кровати,болтали...Ждешь Пашку то спрашиваю.Жду говорит...скучаю...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:44)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
А фото как будто он ее душит, смотри добавят срок за это.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 13:41)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
тьфу на них...заибли уже эти рожи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  serg17   (Сегодня, 13:39)
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Болеет за:
«Ювентус»
в саратов полы стелить
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#5  Dreyk   (Сегодня, 13:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Они отбыают свой срок в СИЗО до суда, а на суде его засчитают как отбытие наказания и выпустят на свободу, вор поэтому их сейчас и не отпускают.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#4  Sammer  DDR (Сегодня, 13:21)
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  •  (2)

Скорее всего отпустят, когда закончится срок дозоявок на игры РПЛ.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 13:16)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: brysy
Садомаза, Мамай-то уж совсем не красавец, а она-то вообще, в её выражении лица, есть что-то жутковатое, да ещё на пару обдолбанные, или обкуренные.

И на неё подписано 122,4 тыс болел краснодарского клуба, финиш просто.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 13:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Садомаза, Мамай-то уж совсем не красавец, а она-то вообще, в её выражении лица, есть что-то жутковатое, да ещё на пару обдолбанные, или обкуренные.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 12:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Конечно не отпустят. Могут меру пресечения продлить, если не успеют следствие окончить целиком. В любом случае на время суда будет сидеть. А заседание могут и перенести, если к примеру судья заболеет...
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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