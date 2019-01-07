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"Крылья Советов" арендуют Тимофеева и Виталия Денисова

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб договорился об аренде полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева и защитника "Локомотива" Виталия Денисова.

"Мы договорились со "Спартаком" по аренде Артема Тимофеева, после праздников подпишем все необходимые документы. Также продлим арендное соглашение по Виталию Денисову, мы уже отправили письмо в "Локомотив", - цитирует Шикунова "РИА Новости".

В текущем сезоне 25-летний Тимофеев провел за "Спартак" 15 матчей и забил один гол. Соглашение по аренде 31-летнего Денисова было рассчитано до конца 2018 года. Защитник провел за "Крылья Советов" семь матчей.
Теги: Тимофеев Денисов Крылья Советов Спартак Локомотив
Сегодня, 17:18
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