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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Крылья Советов" арендуют Тимофеева и Виталия Денисова
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб договорился об аренде полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева и защитника "Локомотива" Виталия Денисова.
"Мы договорились со "Спартаком" по аренде Артема Тимофеева, после праздников подпишем все необходимые документы. Также продлим арендное соглашение по Виталию Денисову, мы уже отправили письмо в "Локомотив", - цитирует Шикунова "РИА Новости".
В текущем сезоне 25-летний Тимофеев провел за "Спартак" 15 матчей и забил один гол. Соглашение по аренде 31-летнего Денисова было рассчитано до конца 2018 года. Защитник провел за "Крылья Советов" семь матчей.
"Мы договорились со "Спартаком" по аренде Артема Тимофеева, после праздников подпишем все необходимые документы. Также продлим арендное соглашение по Виталию Денисову, мы уже отправили письмо в "Локомотив", - цитирует Шикунова "РИА Новости".
В текущем сезоне 25-летний Тимофеев провел за "Спартак" 15 матчей и забил один гол. Соглашение по аренде 31-летнего Денисова было рассчитано до конца 2018 года. Защитник провел за "Крылья Советов" семь матчей.
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