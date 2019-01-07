Георгий Джикия вместе с Ананидзе и Самедовым: уже пылим

Защитник и вице-капитан "Спартака" Георгий Джикия опубликовал в инстаграме фотографию с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе и экс-футболистом московского клуба Александром Самедовым."Спартак" в начале года объявил о расторжении контракта с Самедовым по обоюдному согласию, игрок должен продолжить карьеру в "Крыльях Советов". Самарский клуб также заинтересован в услугах Ананидзе – красно-белые намерены расстаться и с этим футболистом."Уже пылим", – написал защитник под фото и поставил хештег СемДжиДжан."Времена меняются, а дружба остается!" – с такой подписью разместил то же фото Самедов и поставил хештег СэмДжиДжан."С Рождеством!" – с такой подписью Ананидзе сделал репост записи Самедова.После ухода Самедова из "Спартака" его в соцсетях публично поддержали только Джикия и Ананидзе. Оба в своих постах назвали его легендой.