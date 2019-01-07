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Георгий Джикия вместе с Ананидзе и Самедовым: уже пылим

Защитник и вице-капитан "Спартака" Георгий Джикия опубликовал в инстаграме фотографию с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе и экс-футболистом московского клуба Александром Самедовым.

"Спартак" в начале года объявил о расторжении контракта с Самедовым по обоюдному согласию, игрок должен продолжить карьеру в "Крыльях Советов". Самарский клуб также заинтересован в услугах Ананидзе – красно-белые намерены расстаться и с этим футболистом.

"Уже пылим", – написал защитник под фото и поставил хештег СемДжиДжан.

"Времена меняются, а дружба остается!" – с такой подписью разместил то же фото Самедов и поставил хештег СэмДжиДжан.

"С Рождеством!" – с такой подписью Ананидзе сделал репост записи Самедова.

После ухода Самедова из "Спартака" его в соцсетях публично поддержали только Джикия и Ананидзе. Оба в своих постах назвали его легендой.

Теги: Джикия Ананидзе Самедов Спартак
Вчера, 22:29
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#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 00:55)
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Пыль глотать только придётся порознь
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  rwspartach  Россия (Сегодня, 00:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
комментарии в инсте технично отключены

Ну да,чтобы неадекватные дoлбoeбы потипу тебя не налетели со своей недалёкой писаниной и мусором в голове.Всё правильно.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Вчера, 23:37)
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Болеет за:
ЦСКА
комментарии в инсте технично отключены smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:20)
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Двое уже напылили.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Вчера, 23:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,парни!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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