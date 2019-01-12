Защитник БАТЭ Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала".Туляки подписали с 26-летним футболистом контракт сроком на полтора сезона – до лета 2020 года.Володько является воспитанником БАТЭ и на протяжении всей карьеры выступал родной клуб. Он сыграл за белорусский клуб более 200 матчей. Вместе с БАТЭ он становился обладателем семи золотых медалей чемпионата, а также пять раз выигрывал Суперкубок Беларуси и однажды Кубок страны.