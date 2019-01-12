Новости партнеров

Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"

Защитник БАТЭ Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала".

Туляки подписали с 26-летним футболистом контракт сроком на полтора сезона – до лета 2020 года.

Володько является воспитанником БАТЭ и на протяжении всей карьеры выступал родной клуб. Он сыграл за белорусский клуб более 200 матчей. Вместе с БАТЭ он становился обладателем семи золотых медалей чемпионата, а также пять раз выигрывал Суперкубок Беларуси и однажды Кубок страны.

ПФК "Арсенал Тула"
Теги: БАТЭ Володько Арсенал
Вчера, 23:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.