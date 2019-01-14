Агент: Фернандеш пока не будет судиться с "Локо" из-за долгов Смородской

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сказал, что португалец пока не будет обращаться в CAS, чтобы получить долги по премиальным, которые ему не заплатили еще во времена президентства Ольги Смородской.– Нет, пока тихо. Все как было. Переговоры сейчас не ведутся. Но пока еще рано. Команда только собралась. Возможно, будет что-то позже. Не знаю.– Нет, мы пока решили взять паузу. Пока не подавал заявление в суд. Ждем, что нам скажет новое руководство "Локомотива". Возможно, встретимся и все обсудим. Тем более речь идет о простых вопросах. Все игроки получили премии за тот сезон, а Мануэл почему-то нет. Это несправедливо. На наш взгляд, некорректно сейчас идти в суд, не узнав мнение нового гендира Новое руководство "Локо" знает, что мы сейчас взяли паузу.– Пока тихо, пока он молчит. Не объявлял о завершении карьеры.