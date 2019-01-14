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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент: Фернандеш пока не будет судиться с "Локо" из-за долгов Смородской
Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сказал, что португалец пока не будет обращаться в CAS, чтобы получить долги по премиальным, которые ему не заплатили еще во времена президентства Ольги Смородской.
– Есть ли новости по новому контракту Фернандеша с "Локомотивом"?
– Нет, пока тихо. Все как было. Переговоры сейчас не ведутся. Но пока еще рано. Команда только собралась. Возможно, будет что-то позже. Не знаю.
– Фернандеш подал в заявление в СAS за то, что Ольга Смородская не заплатила ему премиальные?
– Нет, мы пока решили взять паузу. Пока не подавал заявление в суд. Ждем, что нам скажет новое руководство "Локомотива". Возможно, встретимся и все обсудим. Тем более речь идет о простых вопросах. Все игроки получили премии за тот сезон, а Мануэл почему-то нет. Это несправедливо. На наш взгляд, некорректно сейчас идти в суд, не узнав мнение нового гендира Новое руководство "Локо" знает, что мы сейчас взяли паузу.
– Марат Измайлов завершил карьеру?
– Пока тихо, пока он молчит. Не объявлял о завершении карьеры.
"Спорт-Экспресс"
– Есть ли новости по новому контракту Фернандеша с "Локомотивом"?
– Нет, пока тихо. Все как было. Переговоры сейчас не ведутся. Но пока еще рано. Команда только собралась. Возможно, будет что-то позже. Не знаю.
– Фернандеш подал в заявление в СAS за то, что Ольга Смородская не заплатила ему премиальные?
– Нет, мы пока решили взять паузу. Пока не подавал заявление в суд. Ждем, что нам скажет новое руководство "Локомотива". Возможно, встретимся и все обсудим. Тем более речь идет о простых вопросах. Все игроки получили премии за тот сезон, а Мануэл почему-то нет. Это несправедливо. На наш взгляд, некорректно сейчас идти в суд, не узнав мнение нового гендира Новое руководство "Локо" знает, что мы сейчас взяли паузу.
– Марат Измайлов завершил карьеру?
– Пока тихо, пока он молчит. Не объявлял о завершении карьеры.
"Спорт-Экспресс"
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