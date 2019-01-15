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Лодыгин покидает "Зенит". А мы вспоминаем самые роскошные его ляпы

Вратарю с греческими корнями, который должен был стать очередной заменой Акинфееву, не удалось показывать стабильно надежную игру, из-за чего его карьера в России, судя по слухам, закончится: он собирается в Чемпионшип. Вспоминаем его ошибки, из-за которых далеко не один раз страдал питерский клуб.

Суперкубок России, 2013. ЦСКА - "Зенит" 3:0

Это был дебют Лодыгина в официальных матчах. И получился он далеко не самым удачным.

С другой стороны, и провалом его назвать не получится, но ошибка Лодыгина в двух пропущенных от Хонды мячах точно была. Уже тогда обнажилась одна из главных проблем вратаря - у него далеко не всегда получалось реагировать на дальние выстрелы, потому что было проблемы с отталкиванием и как следствие - прыжком.



Товарищеский матч, 2016. Франция - Россия 4:2

Это были неславные временя сборной имени Слуцкого. Наша команда играла на выезде против французов, и Лодыгин получил свой шанс в национальной команде во втором тайме, уже после того, как Акинфеев пропустил два.

Вратарь "Зенита" пропустил столько же, только вот мячи вышли совершенно иного характера. В первом случае Юрий сделал что-то совсем неадекватное и позволил Кингсли Коману немного над собой поиздеваться, а вот во втором - опять не сумел оттолкнуться от газона: роскошный тогда Димитри Пайет положил классный гол со штрафного.



Чемпионат России, 2014. "Локомотив" – "Зенит" 1:1

У "Зенита" оставались шансы на чемпионство, но на выезде надо было обязательно побеждать разогнавшихся "железнодорожников". И вроде бы всё шло неплохо: Рондон забил ещё до перерыва, оставалось только удержать свое преимущество, но вратарь устроил такой перфоманс и по сути лишил "Зенит" шансов на чемпионство. После жары в последнем туре лучшими в сезоне стал ЦСКА.



Чемпионат России, 2015 "Спартак" – "Зенит" 2:2

Оба пропущенных гола были на совести Лодыгина в тот вечер. Вероятно, в него вселился Нойер: ничем другим столь высокую игру объяснить не получится. Сначала своё взял Зе Луиш, а затем в дело вступил Ивелин Попов.





Чемпионат России, 2016. "Зенит" – "Ростов" 3:2

"Зенит" на этот раз сумел спастись и в итоге победил, но ошибки голкипера это не умаляет. Лодыгина сгубила собственной смелость: он как-то залихватски начал розыгрыш с ближним, а потом потерялся под элементарным прессингом



Лига Европы, 2016. "Маккаби" – "Зенит" 3:4

Российская команда была откровенно ужасна до заключительных пятнадцати минут: питерцы пропустили три гола и существенно уступали по игре. В конце концов "Зенит" неожиданно наколотил 4 мяча и победил, и это было настоящим чудом.

В контексте нашего разговора нас интересует третий мяч. Лодыгин пропустил дикий мяч - он пролетел чуть ли не треть поля.

Поскольку эту игру транслировал Матч ТВ, мы не можем разметить видео здесь. Просто оставим ссылочку

Лига чемпионов, 2015. "Валенсия" – "Зенит" 2:3

Здесь Лодыгин чудил от начала и до конца. Сложно даже выбрать какой-то конкретный момент - внимания достойно выступление на протяжении всей игры.



Квалификация Лиги Европы, 2018. "Динамо" Минск — "Зенит" 4:0

Собственно, это была последняя капля, после которой Лодыгину уже никто не доверял. Провальным выезд получился для всего "Зенита", но не сделать ни одного сейва - это перебор.


Остаётся надеяться, что Лунев не подведёт. Концовка 2018 показала, что и у него бывает серьёзные спады.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Лодыгин Семак Луческу сборная России
Вчера, 22:14
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#11  Frankenstein   (Вчера, 23:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Не уходи Юра,ты нам нужен в воротах Зенита
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Вчера, 23:48)
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Цитата: teacher
А теперь вторую серию давайте! Как Лодыгин тащил по 3 удара в створ подряд, как пенки брал лихо!!!

Ну и 2 взятых пенальти в одной игре.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  teacher   (Вчера, 23:28)
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Болеет за:
«Зенит»
А теперь вторую серию давайте! Как Лодыгин тащил по 3 удара в створ подряд, как пенки брал лихо!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#8  Zemfira  шахты (Вчера, 23:18)
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Болеет за:
«Шахтер»
п1дарастический сайт п1дарами читателями.Сайт не показивает его звездную игру ,как он вытеснил основного вратаря "Зенита",стал игроком сборной..нет на такое читатель не пойдет ,а ветку то надо же собрать ,воправдании сайта это веяния времени все ради бизнеса ,какая там совесть ,порядочность ,главное деньги..а читатель с кайфом смотрит не зведную игру футболиста а,его так называемые ляпы..в итоге 2 п1дара сайт и читатель и здесь дело не в бизнесе а в сущности завистливых людей..
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#7  metis  Riga (Вчера, 23:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Автора на кол..


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#6  теремок  Санкт-Петербург (Вчера, 23:13)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
автор сделай одолжение. убейся о стену.
Юра и спасал достаточно.
и только тебе ***у надо накинуть на вентелятор

Полностью согласен, автор тут такой срач развёл, даже противно.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#5  daveG  MO (Вчера, 23:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Согласен, что не топ воротчик, но чтобы вот так вот однобоко и с упоением вспоминать только ляпы - как минимум не умно. Юра и выручал получше многих. И пенали знатно брал.


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#4  fd65   (Вчера, 22:56)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Юра, останься в болоте.. , кто ж нас радовать теперь будет? smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#3  Saveger  СПб (Вчера, 22:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
да ладно можно поржать


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть этому идиоту автору Лодыгин каждую ночь снится.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Вчера, 22:23)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
автор сделай одолжение. убейся о стену.
Юра и спасал достаточно.
и только тебе ***у надо накинуть на вентелятор


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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