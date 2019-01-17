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Эмилиано Ригони: я никогда не говорил, что не хочу возвращаться в Россию

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что его слова в сентябрьском интервью неправильно перевели. Там аргентинец якобы рассказывал о своем нежелании возвращаться в Россию.

"Давайте сразу все проясним, потому что эта ситуация доставила мне много проблем. Я дал интервью одному итальянскому журналисту, который заверил меня, что прекрасно понимает испанский язык. И в результате я прочитал в заметке вещи, которых не говорил – он что-то не так перевел, что-то интерпретировал по-своему. Например, там было сказано, что меня звал к себе "Ювентус", чего никогда не происходило.

Ну серьезно – как я мог сказать, что не хочу возвращаться, если понимал, что нахожусь в аренде, которая рано или поздно закончится. Это было бы неблагодарно по отношению к "Зениту", который столько мне дал. Я очень переживал – связался с журналистом, и эту заметку тут же убрали. Но головной боли она мне доставила много", - цитирует игрока "СЭ".
Теги: Ригони Аталанта Зенит
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