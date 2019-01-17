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Игорь Портнягин перешел в "Балтику"

"Балтика" на своем официальном сайте объявила о переходе из "Локомотива" на правах аренды нападающего Игоря Портнягина.

В составе команды из Калининграда, выступающей в Футбольной национальной лиге, 30-летний форвард получил 11-й номер.
Теги: Портнягин Балтика
Сегодня, 20:48
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