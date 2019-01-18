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Олег Кузьмин: сборная России на Евро-2016 была не слабее сборной России 2018 года
Бывший защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин признался, что для него стал сюрпризом вызов в национальную команду в 2015 году, и сравнил составы команд на Евро-2016 и чемпионате мира-2018.
Сборная России на Евро во Франции не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе.
"Конечно, это было для меня сюрпризом. Я понимал, что 35 лет - серьезный возраст. Мы с Леонидом Викторовичем (Слуцким) давно друг друга знаем, дружим семьями. Когда его назначили, я позвонил ему, чтобы поздравить, а он мне в ответ: "Давай готовься, поедешь на ближайшие сборы". Я до последнего думал, что это шутка, пока в клуб не пришел вызов.
Обидно, что травма колена не дала мне шанс сыграть на одном из крупнейших турниров. Но что ни делается, все к лучшему.
Однозначно сборная могла выступить лучше, но случилось так, как случилось. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри команды. Могу сказать, что та сборная, которая играла во Франции, была не слабее сборной России 2018 года" - цитирует Кузьмина "Спорт день за днем".
Сборная России на Евро во Франции не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе.
"Конечно, это было для меня сюрпризом. Я понимал, что 35 лет - серьезный возраст. Мы с Леонидом Викторовичем (Слуцким) давно друг друга знаем, дружим семьями. Когда его назначили, я позвонил ему, чтобы поздравить, а он мне в ответ: "Давай готовься, поедешь на ближайшие сборы". Я до последнего думал, что это шутка, пока в клуб не пришел вызов.
Обидно, что травма колена не дала мне шанс сыграть на одном из крупнейших турниров. Но что ни делается, все к лучшему.
Однозначно сборная могла выступить лучше, но случилось так, как случилось. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри команды. Могу сказать, что та сборная, которая играла во Франции, была не слабее сборной России 2018 года" - цитирует Кузьмина "Спорт день за днем".
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