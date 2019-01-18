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Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали

Жена капитана московского "Спартака" Дарья Глушакова после заседания в рамках бракоразводного процесса поделилась с журналистами некоторыми обстоятельствами дела.

Адвокат супруги Дениса Глушакова - Алиса Образцова сообщила, что сегодня, 18 января, в Никулинском суде выступила бывшая няня детей футболиста. По словам защитника, женщина постоянно путалась в показаниях.

"Сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть не постоянно, а потом, что он очень много ездил на матчи".

Глушакова, в свою очередь, отметила, что за почти месяц отпуска Денис не нашел время, чтобы увидеть или хотя бы поздравить детей с Новым годом.

"У него сейчас был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали", – сказала Дарья.

На вопрос о том, кто опубликовал видео из московской бани, жена футболиста заявила, что не имеет к этому никакого отношения. По ее мнению, этот шаг был выгоден нынешней спутнице спартаковца Кристине Арсентьевой.

"Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение", – цитирует Дарью "Пятый канал".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:07
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#7  LIAZ677   (Сегодня, 18:56)
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online

Amirovich,
По себе не суди
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#6  Amirovich   (Сегодня, 18:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сцука истинная свинья . настоящий спартаковец .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:59)
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Странно все это как то. Что глушаков месяц находился в отпуске ,и не захотел видеть вдруг детей.что то это попахивает бредом.не верю я в это.очередной плавный вьрос .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Человек-говно


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 17:54)
  • +2
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Ситуация ясна как белый день! Ей надо бобла срубить по больше для этого и подставляла! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:34)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эта сучка травит Глушакова всеми доступными и недоступными способами, ложью, подлостью и прочими мерзостями, а потом на голубом глазу заявляет, что бывший муж её видеть не хочет. Вот жеж ....

Ничего, придёт время кусать локти и грызть подушку по ночам, мадам Дарья. Жорин там уже не поможет. Вот бабы, устраивают пляски на граблях и каждая норовит получить по собственному лбу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 17:26)
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Новых нарожает.Это очень просто,гораздо проще чем играть в футбол на профессиональном и подобный процесс может предоставить любая здоровая женщина.Например менее истеричная и п....ая на голову,которая к тому же использует детей как способ шантажа и возможности и дальше паразитировать и ничего не делать.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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