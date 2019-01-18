Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:07
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (7)
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (7)
16:35
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
15:50
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
15:00
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
14:29
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
14:17
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке (1)
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке (1)
12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
09:42
Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (38)
Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (38)
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали
Жена капитана московского "Спартака" Дарья Глушакова после заседания в рамках бракоразводного процесса поделилась с журналистами некоторыми обстоятельствами дела.
Адвокат супруги Дениса Глушакова - Алиса Образцова сообщила, что сегодня, 18 января, в Никулинском суде выступила бывшая няня детей футболиста. По словам защитника, женщина постоянно путалась в показаниях.
"Сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть не постоянно, а потом, что он очень много ездил на матчи".
Глушакова, в свою очередь, отметила, что за почти месяц отпуска Денис не нашел время, чтобы увидеть или хотя бы поздравить детей с Новым годом.
"У него сейчас был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали", – сказала Дарья.
На вопрос о том, кто опубликовал видео из московской бани, жена футболиста заявила, что не имеет к этому никакого отношения. По ее мнению, этот шаг был выгоден нынешней спутнице спартаковца Кристине Арсентьевой.
"Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение", – цитирует Дарью "Пятый канал".
Адвокат супруги Дениса Глушакова - Алиса Образцова сообщила, что сегодня, 18 января, в Никулинском суде выступила бывшая няня детей футболиста. По словам защитника, женщина постоянно путалась в показаниях.
"Сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть не постоянно, а потом, что он очень много ездил на матчи".
Глушакова, в свою очередь, отметила, что за почти месяц отпуска Денис не нашел время, чтобы увидеть или хотя бы поздравить детей с Новым годом.
"У него сейчас был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали", – сказала Дарья.
На вопрос о том, кто опубликовал видео из московской бани, жена футболиста заявила, что не имеет к этому никакого отношения. По ее мнению, этот шаг был выгоден нынешней спутнице спартаковца Кристине Арсентьевой.
"Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение", – цитирует Дарью "Пятый канал".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.