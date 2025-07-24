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Хавбек "Балтики" Пряхин назвал отличительную черту Талалаева

Атакующий полузащитник "Балтики" Сергей Пряхин высказался о качествах наставника калининградцев Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Химки"
- Талалаев - очень хороший тренер. Его отличительная черта - говорить всё в лицо. Андрей Викторович очень многое нам даёт. Вы видите, что результат приходит. Я считаю его очень сильным специалистом. Талалаев любит дисциплину и всегда говорит правду. Обижаться на неё или нет - дело каждого. Считаю, что он говорит по делу. Если Андрей Викторович видит ошибку, сразу скажет о ней. Никаких обид быть не может, ведь он говорит по делу, - передаёт слова Пряхина Metaratings.ru.

52-летний Андрей Талалаев возглавил калининградскую "Балтику" в сентябре 2024 года. По итогам сезона-2024/2025 балтийцы стали победителями Первой лиги и напрямую вышли в Российскую премьер-лигу, которую покинули в сезоне-2023/2024 под руководством Сергея Игнашевича.

В стартовом матче "Балтики" в сезоне-2025/2026 РПЛ калининградцы на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" со счётом 1:1.

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