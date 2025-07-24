"Карраскаль действительно близок к переходу во "Фламенго", - передает слова агента "Чемпионат".
Хорхе Карраскаль, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Динамо" летом 2023 года. На счету хавбека сборной Колумбии 64 матча за бело-голубых во всех турнирах, а также 9 забитых голов и 12 результативных ассистов. Нынешнее соглашение 27-летнего футболиста с москвичами рассчитано до июня 2027 года.
Агент рассказал, насколько близок трансфер Карраскаля во "Фламенго"
Родриго Лопес, агент хавбека московского "Динамо" Хорхе Карраскаля, поделился информацией о трансфере игрока в бразильский клуб.
Фото: ФК "Динамо"