"Если честно, не знал, что это первый раз в истории "Зенита", когда кто-то примеряет футболку с номером 66. Для меня теперь это дополнительная ответственность и желание ярче под этим номером играть. Я очень люблю номер шесть - играл под ним в Аргентине. В "Зените" он занят. Я решил просто добавить одну шестёрку", - приводит слова Веги "Чемпионат".
21-летний аргентинский футболист перешёл в "Зенит" 3 июля из "Аргентинос Хуниорс". По данным СМИ, сумма трансфера составила 9 млн евро. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до конца сезона 2029/30.
В этом сезоне аргентинского чемпионата Вега сыграл в 14 матчах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Первый официальный матч за "Зенит" Вега провел против "Ростова" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменён после перерыва.
Во втором туре "Зенит" сыграет на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в воскресенье, 27 июля.
Роман Вега раскрыл причину выбора необычного номера в "Зените"
Новичок "Зенита" Роман Вега рассказал, почему выбрал 66-й игровой номер.
Фото: ФК "Зенит"