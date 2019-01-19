Раде Дугалич подписал контракт с "Кайратом" (фото)

Официально: Раде Дугалич – игрок «Кайрата»



Футбольный клуб «Кайрат» заключил контракт с сербским защитником Раде Дугаличем.



Подробности: https://t.co/6bjIQnAUlI pic.twitter.com/3CLJtq5dqI — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) January 19, 2019

Защитник Раде Дугалич, расторгнувший контракт с "Енисеем" перешел в "Кайрат".26-летний серб в 14 матчах РПЛ этого сезона за красноярскую команду забил 1 гол, отдал 1 голевой пас и заработал 4 желтых карточки.