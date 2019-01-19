Новости партнеров

Раде Дугалич подписал контракт с "Кайратом" (фото)

Защитник Раде Дугалич, расторгнувший контракт с "Енисеем" перешел в "Кайрат".



26-летний серб в 14 матчах РПЛ этого сезона за красноярскую команду забил 1 гол, отдал 1 голевой пас и заработал 4 желтых карточки.
Теги: Енисей Дугалич Кайрат
Сегодня, 14:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.