Новости партнеров

Алан Дзагоев выйдет в основе ЦСКА на товарищеский матч против норвежского "Мольде"

Пресс-служба ЦСКА объявила состав на предстоящий товарищеский матч против норвежского "Мольде".



Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
Теги: Мольде ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 13:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 14:41)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
в этой команде,он лишний
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#3  Даден Баден   (Сегодня, 14:26)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
шарфики непотопляемые все приготовили? smile


--------------------
Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#2  томас   (Сегодня, 13:40)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: hel
Куда дели Арнора? Что с ним случилось?


Походу с Ахметовым перепутали)))) Ильзат еще восстанавливается. Ну никак в основе не может быть.


--------------------
куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 13:34)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Куда дели Арнора? Что с ним случилось?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.