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Фернандо вернулся в общую группу "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона в Катаре.

Дмитрий Комбаров сегодня пропустил утреннюю тренировку в целях профилактики из-за мышечного перенапряжения. Полузащитники Роман Зобнин и Леонид Миронов занимаются в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых.

Форвард Луис Адриано работает в зале. Ранее бразилец пропустил несколько занятий команды в общей группе.

Положительная динамика наблюдается у Фернандо, который уже выполняет некоторые упражнения в группе. Ранее бразилец работал по индивидуальной программе, выполняя беговую работу.
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 15:49
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