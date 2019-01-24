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Зе Луиш: мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами

Нападающий "Спартака" Зе Луиш прокомментировал слухи о скором уходе из московской команды.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш и Луис Адриано могут уехать в Турцию.

"Я сейчас в "Спартаке" — и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу. Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!", - цитирует Зе Луиша официальный сайт "Спартака".
Теги: Зе Луиш Адриано Спартак
Сегодня, 18:08
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#3  utekay  Россия (Сегодня, 18:28)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кому же ещё радовать народ рассейский, как не неграм из народной команды?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 18:23)
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  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Spartacus1971
Лучшая пара напов в лиге.

куйню не неси - Заболотный & Кокорин ( оба в полной сексуальной форме)
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:15)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучшая пара напов в лиге.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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