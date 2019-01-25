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РФС подтвердил дисквалификацию защитника "Пскова-747" Ершова за допинг

КДК РФС подтвердил решение РУСАДА в отношении защитника "Пскова-747" Ивана Ершова.

Футболист дисквалифицирован на четыре года за применение запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что 39-летний Ершов был уличен в употреблении допинга в конце сентября. В его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Напомним, Ершов с 2012 по 2017 год выступал за тульский"«Арсенал".

РФС
Сегодня, 08:38
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#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:53)
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Иван Иваныч, как же так!?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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