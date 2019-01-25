РФС подтвердил дисквалификацию защитника "Пскова-747" Ершова за допинг

КДК РФС подтвердил решение РУСАДА в отношении защитника "Пскова-747" Ивана Ершова.Футболист дисквалифицирован на четыре года за применение запрещенных веществ.Ранее сообщалось, что 39-летний Ершов был уличен в употреблении допинга в конце сентября. В его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний.Напомним, Ершов с 2012 по 2017 год выступал за тульский"«Арсенал".