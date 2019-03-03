РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Новости партнеров

Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Зенитом"

"Спартак" объявил состав на матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита".

Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо - Гулиев, Глушаков, Ломовицкий, Ханни - Мелкадзе, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Айртон, Миронов, Маслов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Умяров, Ташаев, Адриану, Роша.
Теги: Спартак Зенит Гулиев Мелкадзе
Сегодня, 17:50
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#2  oksva  Спб (Сегодня, 18:20)
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Болеет за:
«Спартак»
У нас в составе - 6! своих игроков , игравших за молодёжку и С2 . Пусть пацаны " растут " , удачи им .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:13)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нормалек.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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