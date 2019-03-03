ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

Новости партнеров

Астемир Гордюшенко перешел в "Тюмень"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перешел в "Тюмень" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.

"Тюмень" занимает 18-е место в ФНЛ с 24 очками после 24 туров.

Теги: Гордюшенко ЦСКА Тюмень
Сегодня, 21:22
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 21:44)
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Болеет за:
ЦСКА
ну у нас совсем не тянет, к сожалению. клишированная фраза - может опыта наберется и станет лучше.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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