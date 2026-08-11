"Зенит" и РПЛ? Через мой труп". Слуцкий - о возможном возвращении Головина

"Зенит" и возвращение в РПЛ? Я ему сказал: "Если ты такой шаг сделаешь, то через мой труп".
Сегодня, когда любой русский игрок хорошего уровня мечтает уехать даже не во Францию, а в условный "Галатасарай"... Насколько я знаю ситуацию на сегодняшний день, Головин с вероятностью 99 процентов начнет сезон в "Монако", - сказал Слуцкий.
Александр Головин - воспитанник академии московского ЦСКА. В 2018 году атакующий полузащитник покинул стан "армейцев" и перешел в "Монако". На счету футболиста сборной России 267 матчей за французскую команду, в которых он забил 39 мячей и отдал 46 результативных передач на партнеров.
Действующий контракт Головина с "монегасками" рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что Головиным интересуется петербургский "Зенит", а также ряд клубов из Саудовской Аравии.
Источник: "Это футбол, брат!"