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"Сочи" просматривает игрока "Краснодара" - источник

Вингер может присоединиться к сочинскому клубу.
Фото: ФК "Краснодар"
По данным источника, 19-летний вингер Арсен Ревазов находится на просмотре в "Сочи" и тренируется с командой. Сообщается, что окончательного решения по нему пока нет, и главный тренер "барсов" Игорь Осинькин хочет посмотреть на игрока.

Ревазов - воспитанник "Краснодара". В мае этого года футболист расторг по согласию сторон контракт с московским "Торпедо" и находится в статусе свободного агента.

Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"

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