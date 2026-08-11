Сербский новичок "Акрона" поделился впечатлениями о российском футболе

"Стадионы большие, болельщики всегда приходят в огромном количестве. Я пока провел три матча, но у меня самые приятные впечатления о российском футболе.
В Сербии многие тоже ходят на футбол, но с Россией это несравнимо, людей на трибунах больше, атмосфера – топ", – сказал Тедич.
Слободан Тедич присоединился к "Акрону" в это летнее трансферное окно и подписал с тольяттинским клубом контракт на четыре года. В составе новой команды 26-летний сербский нападающий принял участие в трех матчах Российской Премьер-Лиги, в которых провел на поле 268 минут и пока не отметился результивными действиями.
Источник: "РБ Спорт"