Глава РПЛ прокомментировал переход Даку в "Спартак"

"Я говорил, что Даку может усилить любую команду. Переход таких звезд внутри лиги — событие.
Понятно, что "Спартак" ставит самые высокие цели. И я уверен, что Даку им поможет. А решат они задачу с ним или нет, сезон покажет", - сказал Алаев.
В прошлый четверг, 6 августа, московский "Спартак" объявил о подписании форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку. По данным СМИ, клуб активировал опцию в контракте игрока и выкупил права на него за 11 миллионов евро. Соглашение красно?белых с 28-летним албанцем рассчитано на три года.
Даку дебютировал за новую команду в 3-м туре чемпионата России против "Краснодара" (1:2), выйдя на замену на 68-й минуте.
Источник: "Матч ТВ"