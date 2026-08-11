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Черчесов подвел итоги старта "Ахмата" в сезоне

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал начало сезона для команды.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы хотели и могли обыграть соперников в первых матчах сезона. Доволен тем, как команда сегодня играла и боролась за эту ничью, потому что в Воронеже всем бывает непросто.

Нравится отношение команды к делу, хоть и были ситуации, когда наши футболисты могли лучше распорядиться моментами", - сказал Черчесов.

На старте нынешнего сезона "Ахмат" не одержал пока ни одной победы в четырех сыгранных матчах. В трех турах Российской Премьер-Лиги грозненская команды сыграла на выезде вничью с московским "Локомотивом" (1:1) и воронежским "Факелом" (0:0), а также проиграла на своем поле столичному "Спартаку" (1:2). В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России подопечные Станислава Черчесова уступили "Краснодару" по итогам послематчевой серии пенальти (1:1, пен. - 4:5).

Источник: ФК "Ахмат"

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