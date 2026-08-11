Черчесов подвел итоги старта "Ахмата" в сезоне

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал начало сезона для команды.

Фото: ФК "Ахмат"

Нравится отношение команды к делу, хоть и были ситуации, когда наши футболисты могли лучше распорядиться моментами", - сказал Черчесов.