Черчесов подвел итоги старта "Ахмата" в сезоне

Нравится отношение команды к делу, хоть и были ситуации, когда наши футболисты могли лучше распорядиться моментами", - сказал Черчесов.
На старте нынешнего сезона "Ахмат" не одержал пока ни одной победы в четырех сыгранных матчах. В трех турах Российской Премьер-Лиги грозненская команды сыграла на выезде вничью с московским "Локомотивом" (1:1) и воронежским "Факелом" (0:0), а также проиграла на своем поле столичному "Спартаку" (1:2). В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России подопечные Станислава Черчесова уступили "Краснодару" по итогам послематчевой серии пенальти (1:1, пен. - 4:5).
Источник: ФК "Ахмат"