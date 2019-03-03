Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Лоренсо Мельгарехо: разговоров о продлении контракта со "Спартаком" пока не было

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что ему хотелось бы выиграть еще что-то за 1,5 года контракта с красно-белыми.

– Вы уже три года в "Спартаке". Стали своим за это время?

– Конечно. Вроде только что это было, а на самом деле столько всего произошло! Никогда не забуду, как тепло меня приняли в клубе. Как хорошо отнеслись болельщики, спасибо им за это! Три года пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину "Спартак".

– Когда же это произойдет? Когда попрощаетесь со "Спартаком"?

– Контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.

– Самому что хотелось бы?

– Пока не знаю. Главное – играть. Мне 28 лет, есть силы и опыт. В Европе давно, полностью освоился. Такие решения надо принимать взвешенно, обсудить все с семьей, выслушать мнение родных. В России я уже шесть лет, мне тут очень нравится. Страна, столица, все круто. Действительно здесь счастлив. И жить, и играть. Посмотрим. Главное другое – несмотря на то, что контракт подходит к концу, надо до его завершения что-то еще выиграть со "Спартаком"!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 10:09
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