Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
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Лоренсо Мельгарехо: разговоров о продлении контракта со "Спартаком" пока не было
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что ему хотелось бы выиграть еще что-то за 1,5 года контракта с красно-белыми.
– Вы уже три года в "Спартаке". Стали своим за это время?
– Конечно. Вроде только что это было, а на самом деле столько всего произошло! Никогда не забуду, как тепло меня приняли в клубе. Как хорошо отнеслись болельщики, спасибо им за это! Три года пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину "Спартак".
– Когда же это произойдет? Когда попрощаетесь со "Спартаком"?
– Контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.
– Самому что хотелось бы?
– Пока не знаю. Главное – играть. Мне 28 лет, есть силы и опыт. В Европе давно, полностью освоился. Такие решения надо принимать взвешенно, обсудить все с семьей, выслушать мнение родных. В России я уже шесть лет, мне тут очень нравится. Страна, столица, все круто. Действительно здесь счастлив. И жить, и играть. Посмотрим. Главное другое – несмотря на то, что контракт подходит к концу, надо до его завершения что-то еще выиграть со "Спартаком"!
"Спорт-Экспресс"
– Вы уже три года в "Спартаке". Стали своим за это время?
– Конечно. Вроде только что это было, а на самом деле столько всего произошло! Никогда не забуду, как тепло меня приняли в клубе. Как хорошо отнеслись болельщики, спасибо им за это! Три года пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину "Спартак".
– Когда же это произойдет? Когда попрощаетесь со "Спартаком"?
– Контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.
– Самому что хотелось бы?
– Пока не знаю. Главное – играть. Мне 28 лет, есть силы и опыт. В Европе давно, полностью освоился. Такие решения надо принимать взвешенно, обсудить все с семьей, выслушать мнение родных. В России я уже шесть лет, мне тут очень нравится. Страна, столица, все круто. Действительно здесь счастлив. И жить, и играть. Посмотрим. Главное другое – несмотря на то, что контракт подходит к концу, надо до его завершения что-то еще выиграть со "Спартаком"!
"Спорт-Экспресс"
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