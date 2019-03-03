Денис Глушаков: мама, спасибо за жизнь

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в честь своего дня рождения через Инстаграм поблагодарил свой маму. Сегодня футболисту исполнилось 32 года."Мама, спасибо за жизнь", - написал Глушаков.