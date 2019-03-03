Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Денис Глушаков: мама, спасибо за жизнь

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в честь своего дня рождения через Инстаграм поблагодарил свой маму. Сегодня футболисту исполнилось 32 года.

"Мама, спасибо за жизнь", - написал Глушаков.

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МАМА,спасибо за жизнь! ??

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Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:39
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7
(1)
#7  Катрапс  Россия (Сегодня, 13:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: Катрапс
А папашка его героический семью бросил, когда Глушаку год был

А ты откель знаешь?? какие там разборки--кто кого бросил и почему-это дела самих мамки и папки,но не глушака---его народили и будь счастлив и благодари папку,за то что зачал в мамином горшке ----а нынче у него такая же байда и мамка надрочит детишек и будут соплями в глушака кидать---зачем паразит в баню проститню водил и нас с мамкой бросил---а такие вот куеплеты как ты --будут поддакивать...

Цитата: Hitman
Классные голы дрезине и бомжам забил!

Цыплят по осени считают..


А ты, конечно, знаешь всё, придурок. Кто воспитал, того он и благодарит. Не тебе, баранья рожа, о воспитании трындеть здесь.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#6  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:50)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Катрапс
А папашка его героический семью бросил, когда Глушаку год был

А ты откель знаешь?? какие там разборки--кто кого бросил и почему-это дела самих мамки и папки,но не глушака---его народили и будь счастлив и благодари папку,за то что зачал в мамином горшке ----а нынче у него такая же байда и мамка надрочит детишек и будут соплями в глушака кидать---зачем паразит в баню проститню водил и нас с мамкой бросил---а такие вот куеплеты как ты --будут поддакивать...

Цитата: Hitman
Классные голы дрезине и бомжам забил!

Цыплят по осени считают..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#5  Hitman   (Сегодня, 13:18)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Классные голы дрезине и бомжам забил!С Днюхой!
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 13:13)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
гнилой настолько гнилой, что родную маму постит в инстаграм, чтобы выправить собственную гнилую репутацию. говну все средства по душе
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  кацо  sirop4ik (Сегодня, 12:44)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
с днюшкой капитан!!!
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#2  Катрапс  Россия (Сегодня, 12:38)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А папашка его героический семью бросил, когда Глушаку год был, с какого он его должен благодарить-то? Мать его воспитала, и дядя помог.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:11)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
А папа ?? за жизнь нужно благодарить обеих и папу и маму.... вот тебе и воспитание ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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