Арсенал Тула (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Максим Беляев: три дня сборов в Турции получились экстремальными

Защитник "Арсенала" Максим Беляев провел паузу между двумя сборами тульского клуба в Белеке. И стал очевидцем вчерашнего шторма – турецкий курорт накрыло торнадо.

– После первого сбора я остался в Турции, ко мне прилетала жена. Здесь отдохнул, немного перевел дух, – заметил Беляев

– Вы остались в Анталье в разгар шторма. В новостях и в интернете все выглядело достаточно тревожно…

– Погода на самом деле сильно испортилась. Наверное, нам повезло, что в сборах была пауза. Три дня получились экстремальными. Град, ураган, смерч. И в аэропорту случился неприятный инцидент (перевернулся шаттл, пострадали два человека. – Прим.). А сегодня, когда команда прилетал, тучи рассеялись. Каким шторм увидел я? С балкона это выглядело как град, сильный ветер. Но вроде бы не сдуло, – улыбнулся Беляев, который в зимнем отпуске с женой активно путешествовал по Африке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Беляев Арсенал Тула
Сегодня, 22:20
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