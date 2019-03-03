Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал Тула (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|Ростов
|10.03.19
|Арсенал
Тула
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Максим Беляев: три дня сборов в Турции получились экстремальными
Защитник "Арсенала" Максим Беляев провел паузу между двумя сборами тульского клуба в Белеке. И стал очевидцем вчерашнего шторма – турецкий курорт накрыло торнадо.
– После первого сбора я остался в Турции, ко мне прилетала жена. Здесь отдохнул, немного перевел дух, – заметил Беляев
– Вы остались в Анталье в разгар шторма. В новостях и в интернете все выглядело достаточно тревожно…
– Погода на самом деле сильно испортилась. Наверное, нам повезло, что в сборах была пауза. Три дня получились экстремальными. Град, ураган, смерч. И в аэропорту случился неприятный инцидент (перевернулся шаттл, пострадали два человека. – Прим.). А сегодня, когда команда прилетал, тучи рассеялись. Каким шторм увидел я? С балкона это выглядело как град, сильный ветер. Но вроде бы не сдуло, – улыбнулся Беляев, который в зимнем отпуске с женой активно путешествовал по Африке.
"Спорт-Экспресс"
– После первого сбора я остался в Турции, ко мне прилетала жена. Здесь отдохнул, немного перевел дух, – заметил Беляев
– Вы остались в Анталье в разгар шторма. В новостях и в интернете все выглядело достаточно тревожно…
– Погода на самом деле сильно испортилась. Наверное, нам повезло, что в сборах была пауза. Три дня получились экстремальными. Град, ураган, смерч. И в аэропорту случился неприятный инцидент (перевернулся шаттл, пострадали два человека. – Прим.). А сегодня, когда команда прилетал, тучи рассеялись. Каким шторм увидел я? С балкона это выглядело как град, сильный ветер. Но вроде бы не сдуло, – улыбнулся Беляев, который в зимнем отпуске с женой активно путешествовал по Африке.
"Спорт-Экспресс"
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