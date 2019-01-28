Источник: Азмуном интересуются три европейских клуба

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Сельта 21 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Кальяри 21 21
13 СПАЛ 21 21
15 Дженоа 20 20
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Источник: Азмуном интересуются три европейских клуба

По информации Sport24, леверкузенский "Байер", английский "Вулверхэмптон" и бельгийский "Брюгге" заинтересованы в приобретении форварда казанского "Рубина" и сборной Ирана Сердара Азмуна.

В настоящий момент Азмун находится в расположении сборной Ирана на проходящем в ОАЭ Кубке Азии, являясь с четырьмя забитыми голами одним из лучших бомбардиров турнира. В понедельник иранцы проведут полуфинальный матч с командой Японии.

В текущем сезоне 24-летний иранец провел 14 матчей в составе "Рубина" в РПЛ, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Байер Вулверхэмптон Брюгге Азмун Рубин АПЛ Бундеслига
Сегодня, 14:34
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(2)
#7  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не нужен,лучше Джорджевича вернуть.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Издалека Бердыев снова разводит зеню
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  Ленинградец   (Сегодня, 15:31)
  • -1
  •  (1)

Агентские игры. запускают жирных уток..
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#4  Академия   (Сегодня, 14:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Я не против, за любые деньги.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Главное что бы Зенит не вздумал покупать это чудо,которое в год по три гола забивает,когда в настроении.Менталитет турка у него,есть желание играет,нет пинает ...


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:49)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
О, агент начал выбивать себе отступные, лихой жучило, думает отгрызть сверху лямчик от тех десяти, что предлагают...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 14:39)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Да они уже 10 лет им интересуются и всё у Бердыева.
Очередная жирная утка.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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