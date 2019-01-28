РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
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Ринат Билялетдинов: Азмун может заметно прибавить в АПЛ или Бундеслиге

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что нападающим казанского клуба Сердаром Азмуном интересуются "Байер", "Вулверхэмптон" и "Брюгге".

"Понятно, что Азмун — перспективный нападающий. Для "Рубина" это будет потеря. Придется либо кого-то приглашать, либо ставить кого-то из своих, кто находится на примете. В каком-то матче они выпустили своего молодого воспитанника, но кроме того, что у него есть старание, ничего конкретного сказать нельзя. Разовый выход не создаст правильного впечатления об игроке. Думаю, Рубину придется кого-то пригласить, потому что компенсировать уход Азмуна будет непросто — это сразу потеря быстроты для команды. Возможно, нападение на себя примет Полоз.

Потянет ли Азмун уровень Бундеслиги? Я с Азмуном работал в 14-15 году, и, судя по его возможностям тогда и на сегодняшний день, у меня есть ощущение, что он мог сильнее прибавить. Тут вопрос медицинского контроля: одно дело то, что я себе представляю, другое дело — во что упираются функциональные и физические возможности самого игрока. В немецком и английском чемпионате у Азмуна перспектив больше, чем в Бельгии. Бельгийский футбол медленнее, хотя сборная и играет на высоком уровне. У Азмуна козырь — скорость; и в Англии, и в Германии на этом делается упор. Если он выдержит эти программы, то заметно прибавит, не выдержит — значит, скатится куда-нибудь и будет искать другие варианты продолжения карьеры. Хотелось бы посмотреть на него. Время покажет", - цитирует Билялетдинова Sport24.
Теги: Билялетдинов Р. Азмун АПЛ Бундеслига
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