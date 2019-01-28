Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Ринат Билялетдинов: Азмун может заметно прибавить в АПЛ или Бундеслиге
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что нападающим казанского клуба Сердаром Азмуном интересуются "Байер", "Вулверхэмптон" и "Брюгге".
"Понятно, что Азмун — перспективный нападающий. Для "Рубина" это будет потеря. Придется либо кого-то приглашать, либо ставить кого-то из своих, кто находится на примете. В каком-то матче они выпустили своего молодого воспитанника, но кроме того, что у него есть старание, ничего конкретного сказать нельзя. Разовый выход не создаст правильного впечатления об игроке. Думаю, Рубину придется кого-то пригласить, потому что компенсировать уход Азмуна будет непросто — это сразу потеря быстроты для команды. Возможно, нападение на себя примет Полоз.
Потянет ли Азмун уровень Бундеслиги? Я с Азмуном работал в 14-15 году, и, судя по его возможностям тогда и на сегодняшний день, у меня есть ощущение, что он мог сильнее прибавить. Тут вопрос медицинского контроля: одно дело то, что я себе представляю, другое дело — во что упираются функциональные и физические возможности самого игрока. В немецком и английском чемпионате у Азмуна перспектив больше, чем в Бельгии. Бельгийский футбол медленнее, хотя сборная и играет на высоком уровне. У Азмуна козырь — скорость; и в Англии, и в Германии на этом делается упор. Если он выдержит эти программы, то заметно прибавит, не выдержит — значит, скатится куда-нибудь и будет искать другие варианты продолжения карьеры. Хотелось бы посмотреть на него. Время покажет", - цитирует Билялетдинова Sport24.
"Понятно, что Азмун — перспективный нападающий. Для "Рубина" это будет потеря. Придется либо кого-то приглашать, либо ставить кого-то из своих, кто находится на примете. В каком-то матче они выпустили своего молодого воспитанника, но кроме того, что у него есть старание, ничего конкретного сказать нельзя. Разовый выход не создаст правильного впечатления об игроке. Думаю, Рубину придется кого-то пригласить, потому что компенсировать уход Азмуна будет непросто — это сразу потеря быстроты для команды. Возможно, нападение на себя примет Полоз.
Потянет ли Азмун уровень Бундеслиги? Я с Азмуном работал в 14-15 году, и, судя по его возможностям тогда и на сегодняшний день, у меня есть ощущение, что он мог сильнее прибавить. Тут вопрос медицинского контроля: одно дело то, что я себе представляю, другое дело — во что упираются функциональные и физические возможности самого игрока. В немецком и английском чемпионате у Азмуна перспектив больше, чем в Бельгии. Бельгийский футбол медленнее, хотя сборная и играет на высоком уровне. У Азмуна козырь — скорость; и в Англии, и в Германии на этом делается упор. Если он выдержит эти программы, то заметно прибавит, не выдержит — значит, скатится куда-нибудь и будет искать другие варианты продолжения карьеры. Хотелось бы посмотреть на него. Время покажет", - цитирует Билялетдинова Sport24.
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