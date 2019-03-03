Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Айртон: очень рад первому голу за "Спартак"

Защитник "Спартака" Айртон - автор первого гола в матче с "Локомотивом" (4:0) рассказал об адаптации и первом трофее.

- Я только начинаю адаптироваться в новой команде. И очень рад, что забил первый гол. Поздравляю парней с хорошим турниром. Три матча - три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку.

- Адаптация проходит хорошо?

- Да, спасибо другим бразильцам "Спартака". Луиз, Педру и Фернанду мне очень помогают. Да и Зе Луиш с Мельгарехо общаются, дают советы.

- "Спартак" может стать чемпионом?

- Нужно идти от игры к игре. Но главное, чтобы команда выполняла то, что должна.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Айртон Спартак
Вчера, 23:11
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