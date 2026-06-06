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Котов: третье место - потолок для нынешнего "Локомотива"

Бывший начальник управления селекции "Локомотива" Кирилл Котов оценил работу главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Котова, Галактионов выжимает максимум из "Локомотива" и третье место - потолок для нынешней команды.

- Галактионов выжимает из состава "Локомотива" максимум. Третье место — это потолок для сегодняшней команды.

Результаты следующего сезона будут зависеть от работы команды на сборах и от трансферов, - приводит слова Котова Metaratings.

По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в свой актив 53 очка в 30 встречах. Чемпионом России стал петербургский "Зенит", а серебряные медали завоевал "Краснодар".

Михаил Галактионов является главным тренером "железнодорожников" с 2022 года, ранее он занимал аналогичный пост в "Пари НН", сборной России до 21-го года, а также в грозненском "Ахмате".

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