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Экс-футболист "Барселоны" возглавит "Слован"

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре близок к началу самостоятельной тренерской карьеры.
Фото: Getty Images
По информации Sky Sports, ивуариец договорился о сотрудничестве со "Слованом" из Братиславы и вскоре должен возглавить команду.

Для 42-летнего специалиста это назначение станет первым опытом работы в качестве главного тренера.

После завершения игровой карьеры Туре успел поработать в академии "Тоттенхэма", а также занимал должности помощника тренера в бельгийском "Стандарде" и сборной Саудовской Аравии.

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