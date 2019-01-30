В символическую сборную Кубка "МАТЧ ПРЕМЬЕР" попало восемь игроков "Спартака"

Подводим итоги ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР!



? Вот так выглядит символическая сборная турнира по версии InStat. В команду попали 8 представителей «Спартака», 2 от «Локомотива» и 1 футболист «Зенита».



? Кого не хватает в составе? #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/Eh8tIUMA1h pic.twitter.com/1223wMcHsw