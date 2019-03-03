Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Краснодар (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Краснодар
|10.03.19
|Оренбург
|Сыгранные
|Краснодар
|1 - 109.12.18
|Уфа
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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Гендиректор "Краснодара" объяснил причину продажи Николая Комличенко
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал трансфер нападающего Николая Комличенко в чешскую "Младу Болеслав".
"На данный момент мы не можем гарантировать Николаю Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность "Млада Болеслав" выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остаётся немалая часть прав на игрока и имеются различные опции.
Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги. Мы желаем Николаю Комличенко всяческих успехов в его дальнейшей профессиональной карьере, за развитием которой будем с интересом следить", — цитирует Хашига пресс-служба "Краснодара".
"На данный момент мы не можем гарантировать Николаю Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность "Млада Болеслав" выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остаётся немалая часть прав на игрока и имеются различные опции.
Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги. Мы желаем Николаю Комличенко всяческих успехов в его дальнейшей профессиональной карьере, за развитием которой будем с интересом следить", — цитирует Хашига пресс-служба "Краснодара".
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