Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

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Гендиректор "Краснодара" объяснил причину продажи Николая Комличенко

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал трансфер нападающего Николая Комличенко в чешскую "Младу Болеслав".

"На данный момент мы не можем гарантировать Николаю Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность "Млада Болеслав" выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остаётся немалая часть прав на игрока и имеются различные опции.

Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги. Мы желаем Николаю Комличенко всяческих успехов в его дальнейшей профессиональной карьере, за развитием которой будем с интересом следить", — цитирует Хашига пресс-служба "Краснодара".
Теги: Краснодар Комличенко
Сегодня, 13:44
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:54)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Негоже Краснодару разбрасываться своими воспитанниками- бомбардирами. Все-таки Комличенко лучший бомбардир Чехии,а делать ставку на "россиянина" Ари,очень даже опрометчиво,тем более,что последний не молодеет.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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