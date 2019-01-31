РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Источник: "Эмполи" до конца дня успеет подписать Миху Мевлю

Football Italia сообщает, что "Эмполи" до конца сегодняшнего дня успеет подписать двух футолистов.

Первый - защитник "Зенита" Миха Мевля, а второй - нападающий "Базеля" Димитри Оберлин.

Обе сделки будут заключены на арендной основе с опцией выкупа.
Сегодня, 14:25
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#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:39)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, для уровня такой команды - сгодится. Сдал.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  vvSpartak   (Сегодня, 15:23)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Нету как запас

Нету уже в Спортинге
Цитата: Городовой
персонаж откровенный пассажир,в чем Эмполи скоро убедится.Привозун еще тот.

Для чего тогда брали? В нормальном клубе выйдет на свой уровень


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Хороший вариант.Иванович,Маммана,Ракицкий,да и Нету как запас до лета вполне игроков достаточно.А этот персонаж откровенный пассажир,в чем Эмполи скоро убедится.Привозун еще тот.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 14:38)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Не лигачемпионский уровень, надо отдавать и растить или искать лучше.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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