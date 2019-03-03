Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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Арнор Сигурдссон: ЦСКА будет бороться за самые высокие места
Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о планах на весеннюю часть текущего сезона в чемпионате России.
– Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка – движемся дальше. Считаю, что нельзя заглядывать далеко. Конечно, у тебя в голове должно быть понимание о том, какова главная цель. Все знают о том, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но свои мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра.
– Если продолжать тему голов – пока что ты забиваешь только сильнейшим командам из тех, с которыми играет ПФК ЦСКА: "Роме", "Зениту", "Реалу"…
– Да, так и получается (улыбается). Прекрасно помню каждый из этих мячей. Любой гол – это помощь команде, вот что самое главное. Здорово, что я забивал именно лучшим из всех наших соперников.
- Чего тебе не хватает в Кампоаморе? Понятно, что семьи, а еще? Может быть, скира, традиционного исландского молочного продукта?
- Здесь все настолько хорошо устроено, что игрокам очень комфортно вдали от дома. Если чего-то не хватает — можно съездить домой в перерывах между сборами, что мы с Хердуром и делаем. Уже были там один раз и снова отправимся в Исландию через несколько дней. Так что это как раз не проблема. Жду не дождусь, когда мы закончим сборы и переедем в Москву. Очень хочется поскорее возобновить сезон!
ПФК ЦСКА
– Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка – движемся дальше. Считаю, что нельзя заглядывать далеко. Конечно, у тебя в голове должно быть понимание о том, какова главная цель. Все знают о том, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но свои мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра.
– Если продолжать тему голов – пока что ты забиваешь только сильнейшим командам из тех, с которыми играет ПФК ЦСКА: "Роме", "Зениту", "Реалу"…
– Да, так и получается (улыбается). Прекрасно помню каждый из этих мячей. Любой гол – это помощь команде, вот что самое главное. Здорово, что я забивал именно лучшим из всех наших соперников.
- Чего тебе не хватает в Кампоаморе? Понятно, что семьи, а еще? Может быть, скира, традиционного исландского молочного продукта?
- Здесь все настолько хорошо устроено, что игрокам очень комфортно вдали от дома. Если чего-то не хватает — можно съездить домой в перерывах между сборами, что мы с Хердуром и делаем. Уже были там один раз и снова отправимся в Исландию через несколько дней. Так что это как раз не проблема. Жду не дождусь, когда мы закончим сборы и переедем в Москву. Очень хочется поскорее возобновить сезон!
ПФК ЦСКА
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