ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Арнор Сигурдссон: ЦСКА будет бороться за самые высокие места

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о планах на весеннюю часть текущего сезона в чемпионате России.

– Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка – движемся дальше. Считаю, что нельзя заглядывать далеко. Конечно, у тебя в голове должно быть понимание о том, какова главная цель. Все знают о том, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но свои мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра.

– Если продолжать тему голов – пока что ты забиваешь только сильнейшим командам из тех, с которыми играет ПФК ЦСКА: "Роме", "Зениту", "Реалу"…

– Да, так и получается (улыбается). Прекрасно помню каждый из этих мячей. Любой гол – это помощь команде, вот что самое главное. Здорово, что я забивал именно лучшим из всех наших соперников.

- Чего тебе не хватает в Кампоаморе? Понятно, что семьи, а еще? Может быть, скира, традиционного исландского молочного продукта?

- Здесь все настолько хорошо устроено, что игрокам очень комфортно вдали от дома. Если чего-то не хватает — можно съездить домой в перерывах между сборами, что мы с Хердуром и делаем. Уже были там один раз и снова отправимся в Исландию через несколько дней. Так что это как раз не проблема. Жду не дождусь, когда мы закончим сборы и переедем в Москву. Очень хочется поскорее возобновить сезон!

ПФК ЦСКА
Теги: Сигурдссон ЦСКА
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