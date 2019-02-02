РПЛ 2018/19

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11 Райо Вальекано 38 49
12 Реал Сосьедад 38 46
13 Эльче 38 41
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Мусаев о своем голе: хорошо, что попал

Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев поделился впечатлениями после забитого мяча в ворота "Эльче":

- Мой гол? Ничего такого. Поблагодарил Илью Воробьева за передачу. Я же шел, увидел перед собой защитника, решил пробить - хорошо, что попал.

Как скажет тренер, там я и буду играть. Но в академии "Зенита" всю жизнь играл опорника. Там, наверное, удобнее. Однако, повторюсь где тренер скажет, там и выйду, - цитирует молодого футболиста официальный сайт "Зенита".

В текущем сезоне Мусаев провел 23 матча за "Зенит-2"
Теги: Мусаев Зенит Эльче
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