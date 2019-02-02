Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
Ла Лига 2014/15
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|38
|94
|...
|11
|Райо Вальекано
|38
|49
|12
|Реал Сосьедад
|38
|46
|13
|Эльче
|38
|41
|14
|Хетафе
|38
|37
|15
|Леванте
|38
|37
|...
|20
|Кордоба
|38
|20
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Мусаев о своем голе: хорошо, что попал
Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев поделился впечатлениями после забитого мяча в ворота "Эльче":
- Мой гол? Ничего такого. Поблагодарил Илью Воробьева за передачу. Я же шел, увидел перед собой защитника, решил пробить - хорошо, что попал.
Как скажет тренер, там я и буду играть. Но в академии "Зенита" всю жизнь играл опорника. Там, наверное, удобнее. Однако, повторюсь где тренер скажет, там и выйду, - цитирует молодого футболиста официальный сайт "Зенита".
В текущем сезоне Мусаев провел 23 матча за "Зенит-2"
- Мой гол? Ничего такого. Поблагодарил Илью Воробьева за передачу. Я же шел, увидел перед собой защитника, решил пробить - хорошо, что попал.
Как скажет тренер, там я и буду играть. Но в академии "Зенита" всю жизнь играл опорника. Там, наверное, удобнее. Однако, повторюсь где тренер скажет, там и выйду, - цитирует молодого футболиста официальный сайт "Зенита".
В текущем сезоне Мусаев провел 23 матча за "Зенит-2"
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