Мусаев о своем голе: хорошо, что попал

Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев поделился впечатлениями после забитого мяча в ворота "Эльче":- Мой гол? Ничего такого. Поблагодарил Илью Воробьева за передачу. Я же шел, увидел перед собой защитника, решил пробить - хорошо, что попал.Как скажет тренер, там я и буду играть. Но в академии "Зенита" всю жизнь играл опорника. Там, наверное, удобнее. Однако, повторюсь где тренер скажет, там и выйду, - цитирует молодого футболиста официальный сайт "Зенита".В текущем сезоне Мусаев провел 23 матча за "Зенит-2"