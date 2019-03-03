Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Олег Кононов: планирую оставить Игнатова и Мелкадзе

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, кто из молодых футболистов останется в первой команде после сбора.

"Планирую оставить Игнатова, Мелкадзе и, возможно, одного-двух игроков защитной и центральной линии. У остальных ребят здесь не будет должной практики, а на Кипре они это драгоценное игровое время получат", – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".
Теги: Игнатов Мелкадзе Кононов Спартак
Сегодня, 20:10
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(2)
#2  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 21:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
рад за обоих! Мелкадзе понравился в межсезонье, а Игнатов...еще при Каррере потенциал показал, надеюсь будет прогрессировать!
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 20:24)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Разумно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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