РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Георгий Ярцев - о Чалове: играть против лучших защитников Европы и не получать шансов в сборной! Удивительно

Экс-наставник "Спартака" Георгий Ярцев удивился тому, что нападающий ЦСКА Федор Чалов не получает вызовы в сборную России.

"Судьба Чалова? Удивительно, что бомбардир, талантливый парень, играя против лучших защитников Европы, не получает шанс в сборной! Но опять же, это как видит его тренер.

У меня, как у бомбардира, сразу симпатия к этому игроку. Да, он может простоять 30 минут, казалось бы, ничего не делая, но в нужный момент откроется и забьет. Если говорить о сожалениях, всегда привожу в пример Щенникова. Он здорово играл в ЦСКА против больших команд, но так и не получил приглашение в сборную в свое время. И вот прошли годы. Притух чуть-чуть. Последний год показал, что он умеет играть в обороне, в атаке, забивает голы. Нужно было ждать тренера, который видит эти качества? Вот вам пример", - цитирует специалиста "СЭ".
Теги: Ярцев Чалов Сборная России
Сегодня, 12:47
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(2)
#6  Freddy   (Сегодня, 14:47)
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online

А зачем устраивать лишний пиар Гинеру,пусть с дублями Реала делают себе имя
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 14:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это конечно удивительно,Заболотный вызывался и иногда играл,за какие заслуги?А Чалов лучший снайпер РПЛ нет,где логика стас?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:29)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В сборной есть Заболотный. Чалову не сдюжить с этим забивным форвардом от дерева.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12)
  • -6
  •  (6)

Так можно и меня взять играть против лучших защитников Европы. В итоге будет тоже самое 4-е место в группе.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так в сборной должен быть главный тренер, а не физрук


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (5)

в сборной есть "бюджетные" квоты куда зовут действительно хороших игроков чтоб сборная не обосралась и есть платные квоты, куда берут за деньги. Дзюба - "бюджетник", а вот великий и супер перспективный Зе Болотный сами знаете кто
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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