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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Георгий Щенников: Москва красно-синяя

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников опубликовал пост, посвящённый победе команды в выездном матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0).

"Москва красно-синяя", — написал Щенников.

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Москва ??

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Теги: Щенников
Сегодня, 10:33
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5
(5)
#5  СЭМ  СПб (Сегодня, 11:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь что Зенит сегодня будет играть в белой форме!))))
Регистрация: 17.11.2007 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 10:58)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А причём здесь красно синяя,а локо не Москва?Вы с ними ещё не играли.Вчера вам знатно повезло,но в итоге всё равно вам в 3 не быть,а это для Гинера провал.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  RenarTickle  Москва (Сегодня, 10:56)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
О... Мажора ещё спросить забыли...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Жора жжотЪ! Конюшня ржотЪ! bowtie


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 10:38)
  • +3
  •  (7)
online

Да, Георгий, ДА!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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