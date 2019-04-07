Павел Могилевец: Бердыев повысил голос? Я сыграл не так, как договаривались

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец после ничей в Казани с "Арсеналом" (0:0) поделился эмоциями от игры.– Содержанием игры довольны, а результатом нет.– Рабочие моменты. Он повысил голос, потому что я сыграл в том моменте не так, как договаривались.– Я не смотрю в таблицу.