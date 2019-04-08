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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Василий Кикнадзе: "Локомотив" по-прежнему в чемпионской гонке

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что после ничьей с "Зенитом" (1:1) москвичи продолжают борьбу за победу в чемпионате.

"Игра получилась раздробленной. Обе команды лучше проявили себя в защите, чем в атаке. Такого цельного впечатления, как матч с "Краснодаром", эта игра не оставила. Быть недовольным ей не приходится - в матче с сильным соперником нашли в себе силы обострить и сравнять счет. Молодцы. А для достижения турнирных задач - не тех, что были официально объявлены советом директоров, а тех, которые каждый сам для себя загадывает, - конечно же, два очка еще надо было брать. Было бы легче. Но посмотрим, все впереди, и чемпионат еще не заканчивается. Никаких сомнений, что мы по-прежнему в чемпионской гонке. Да, немножко сбавили. Сегодня бились, проявили желание. С точки зрения характера упрекнуть ребят не в чем", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Теги: Кикнадзе Локомотив
Сегодня, 07:45
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